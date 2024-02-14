متسابقة تركية تنسحب رافضة الإجابة على سؤال: "كم باع الفلسطينيون المسلمون من أرضهم حتى عام 48؟"

أثار سؤال "كم باع الفلسطينيون المسلمون من أرضهم عام حتى 48؟" الذي طرح عبر النسخة التركية من برنامج من سيربح المليون تفاعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الحلقة التي عرضت قبل أيام سئلت المشتركة هذا السؤال، وكان لديها 4 خيارات هي: 1%، 11%، 21%، 31%.. لكن المشتركة بدت متأثرة جدا من هذا السؤال وقالت إنها لا تتابع هذه الأيام الأخبار كي لا تعكر مزاجها من قصص ما يحدث في غزة وفضلت الانسحاب كي لا تعطي إجابة خاطئة قائلة: "أشعر أنه من غير اللائق أن أجيب عن هذا السؤال". وعندما انسحبت، قالت إنها لو كانت ستجيب فإنها كانت ستختار 1% ليتبين أن هذه هي الإجابة الصحيحة، وهو ما زاد في فرحها.

وقال المقدم كينان إميرزالي أوغلو بعد الإعلان عن الإجابة الصحيحة: "لسوء الحظ، يتم مناقشة هذا الأمر كثيرا لأن الفلسطينيين باعوا أراضيهم. هذه هي الحقيقة. الأراضي التي باعها المسلمون الفلسطينيون حتى عام 1948 لا تمثل سوى 1% من إجمالي مساحة فلسطين.. لو أضفنا ما باعه كل الفلسطينيين بمن فيهم غير المسلمين يساوي 5.6%.. البعض يحكم عليه ويقول لن ندعم من باعوا أرضهم.. وبالطبع لا يوجد شيء كهذا".

كم باع الفلسطينيون من أرضهم؟ سؤال مؤثر في "من سيربح المليون" التركي.. pic.twitter.com/nkBJkSLc19 — خبرني Khaberni (@khaberni) February 14, 2024

وقد أثار تصريح إميرزالي أوغلو العديد من ردود الأفعال، وقد انتقد أحدهم السؤال قائلا: "هل هذا معقول؟؟ معلومة غير مهمة وليست مبرر لخذلانهم وصمتهم على المجازر اللي قاعدة تصير في غزة!!".

#تركيا في برنامج تركي من سيربح المليون،كان السؤال المطروح على المشتركة : كم باع الفلسطينيون من أراضيهم لليهود قبل تأسيس إسرائيل؟؟ هل هذا معقول؟؟ معلومة غير مهمةوليست مبرر لخذلانهم وصمتهم على المجازر اللي قاعدة تصير في غزة!! pic.twitter.com/O8FZkdLu6t — M073 (@m07328) February 14, 2024

وعلق آخر قائلا: ".. هذا سؤال تافه من برنامج تافه. والمذيع صار يرقع بعد انسحابها والاشاعه هذي طلعت من عند العرب اولا للاسف لتبرير قتل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وأنهم هم من أرادوا ذلك".

الفتاه جابت اخره للمذيع والفتاه بنت رجال انسحبت وفضلت عدم الاجابه ووجهت كلامها بما معناه ان هذا سؤال تافه من برنامج تافه وانسحبت والمذيع صار يرقع بعد انسحابها والاشاعه هذي طلعت من عند العرب اولا للاسف لتبرير قتل الفلسطنيين والاستيلاء على اراضيهم وانهم هم من ارادوا ذلك — ⓂⓄⒽⒶⓂⒶⒹ (@abusfooq) February 14, 2024

وعلقت أخرى بالتركية قائلة: "إنها حقيقة أن الفلسطينيين مضطهدون، ولكن هناك أيضا حقيقة مفادها أنه لسوء الحظ، بغض النظر عن مدى إنكارك لذلك، باع الفلسطينيون أرضهم، ولا يزال الإسرائيليون يملكون سندات ملكيتهم في أيديهم".

Uydurma tarihin uydurma profesörleri bugün Filistinlilerin baskı gördüğü ve zulme altında olduğu bir gerçek ama şöyle bir gerçek de var ki Filistinliler maalesef ne kadar inkar ederseniz uydurursanız da topraklarını sattı İsraillilerin elinde tapuları duruyor. — Nilsu (@Nilsu70226349) February 11, 2024

وأشادت أخرى بشرح المقدم قائلة: "من يقول أن الأطفال يموتون دون أن يذكر غزة، الذين يقولون السلام العالمي دون أن يقولوا فلسطين.. كم هو جميل شرحه، كينان إميرزالي أوغلو، أي نوع من الملوك أنت؟".

Gazze demeden çocuklar ölüyor diyenler,

Filistin diyemeden dünya barışı olsun diyenler,

İsrail demeden savaş var diyenlere inat nasıl güzel anlatıyor #kenanimirzalıoğlu sen nasıl bir kralsın 😎👑 pic.twitter.com/0jRHdPjuc3 — Elif kızılırmak (@Elifkzlrma20988) February 12, 2024

Filistinliler topraklarını sattı"

diyerek algı yapanlar iyi izleyin!

Demek ki neymiş, satılan toprak Filistin'in yüzde 1'iymiş sadece.

O da kim bilir hangi oyunlarla alındı.#kenanimirzalıoğlu#FilistindeSoykırımVarpic.twitter.com/OmDCnHQkjE — Hatice Ayhan🪶 (@hatice_ayhn) February 12, 2024

وكتبت أخرى: "أهنئ مسابقة من يريد أن يصبح مليونيرا على إعداد هذا السؤال...".

Kim milyoner olmak ister yarışmasını bu soruyu hazırladıkları için tebrik ediyorum… pic.twitter.com/sHbTDmXapK — Hacı Bayram Şahin (@hacibayramsahin) February 11, 2024

وشدد آخر على أنه "لا يمكن طرح هذا السؤال دون بحث، ودون مصادر، ودون استشارة الخبراء. من يقول أن الفلسطينيين باعوا بلادهم لإسرائيل فهو مقزز. نقطة".

Kim Milyoner olmak ister yarışmasından bir soru...

Bu soru araştırılmadan,elinde kaynak olmadan veya uzmanlara danışılmadan sorulmaz.

Filistinliler Ülkesini İsrail'e sattı diyen ŞEREFSİZDİR. NOKTA#ibrahimkeloğlantutuklansın

Sisi#DolarTL

F-35

Dyson pic.twitter.com/Kuw6ACbwDv — Gonya AşGına #Konya (@gonyaasgina) February 12, 2024

المصدر: RT