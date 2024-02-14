غارات إسرائيلية تطال عمق مدينة النبطية في لبنان (فيديوهات)

وثقت مقاطع فيديو مساء اليوم غارات أخرى نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على عمق مدينة النبطية جنوب لبنان.

وتظهر الفيديوهات الغارات الإسرائيلية على عمق مدينة النبطية، والآثار التي خلفتها في أحد المنازل، والتدخل العاجل لفرق الدفاع المدني بالموقع.

وحسبما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي فإن "الغارة نفذت بمسيرة إسرائيلية على حي المسلخ وسط مدينة النبطية".

وأخلت القوى الأمنية اللبنانية المبنى الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في مدينة النبطية خوفا من انهياره بعد تضرر أساساته، فيما نقلت فرق الإسعاف والدفاع المدني عددا من المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأصدر محافظ مدينة النبطية بيانا، مؤكدا: "تقفل المصالح والدوائر الرسمية في محافظة النبطية يوم غد الخميس، نظرا للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وذلك حرصا على سلامة الموظفين، وأصحاب المصالح على أن تصدر بيانات لاحقة بحسب الأوضاع المستجدة".

وقتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون بغارتين إسرائيليتين على بلدتي الصوانة وعدشيت جنوبي لبنان، كما شنت إسرائيل غارة أخرى على منطقة جبل الريحان، في أعقاب قصف بالصواريخ من الجانب اللبناني استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط مدينة صفد أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 8 عسكريين بعضهم في حالة حرجة.

🚨🇱🇧غارة اسرائيليه استهدفت وسط مدينة النبطية pic.twitter.com/zhNtcj2EOE — 𝙽🄴Ⓦ𝓢.𝕏 (@NEWSdotX) February 14, 2024

وقال الدفاع المدني اللبناني إن امرأة وطفليها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الصوانة في جنوب لبنان، كما قتل لبناني وأصيب 9 في غارة أخرى استهدفت بلدة عدشيت في قضاء النبطية.

إقرأ المزيد

هذا وقال موقع "النشرة" اللبناني، مساء الأربعاء أن حزب الله لم يصدر بيانا يتبنى فيه عملية استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في صفد علما أنه كان يصدر بيانا عقب أي عملية يقوم بها.

إقرأ المزيد

المصدر: RT