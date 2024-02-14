موقع اخباري لبناني: ليس حزب الله من استهدف قاعدة إسرائيلية في صفد

قال موقع "النشرة" اللبناني، مساء الأربعاء أن حزب الله لم يصدر بيانا يتبنى فيه عملية استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في صفد علما أنه كان يصدر بيانا عقب أي عملية يقوم بها.

وأفاد موقع "النشرة" نقلا عن مصادر مطّلعة بأن حزب الله ليس هو من استهدف تلك القاعدة العسكرية الإسرائيلية.

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وأشار إلى أن "هناك جهة ما قامت بعملية الاستهداف".

وتساءلت المصادر ذاتها "من قال إن الاستهداف حصل انطلاقا من جنوب لبنان أساسا؟ ومن حدد ما إذا كان ضرب القاعدة الإسرائيلية تم بواسطة صواريخ أو مسيّرات؟".

ورأت المصادر أن الإسرائيليين تائهون وقاموا باستهدافات عسكرية لجنوب لبنان، وسط تصريحات سياسية وعسكرية تعكس التخبط الاسرائيلي.

وتعرضت مدينة صفد وبلدات بالجليل الأعلى في شمال إسرائيل لقصف صاروخي من لبنان يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت من لبنان على قاعدة مقر القيادة الشمالية في صفد.

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وردا على ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية واسعة النطاق مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.

وأفاد الجيش في بيان بأنه قصف أهدافا تابعة لـ"قوة الرضوان" وهاجم مباني عسكرية، وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية عسكرية في عدة مناطق في لبنان.

وأشار أيضا بأن طائرات مقاتلة هاجمت سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في مناطق جبل البريج، وكفر حونة، وكفر دونين، والعديسة والصوانة.

ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها وفقا للبيان، مبان عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية استخدمها عناصر الحزب حيث تتبع بعض الأهداف لـ"قوة الرضوان".

المصدر: RT + موقع "النشرة"