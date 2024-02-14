"حزب الله": الغارات الجديدة في الجنوب اللبناني لن تمر دون رد مناسب ومطلوب

قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين، إن الغارات في الجنوب اللبناني لن تمر دون رد على الإطلاق، مؤكدا أن المقاومة القوية المقتدرة حاضرة في كل الجبهات.

وأوضح هاشم صفي الدين: "العدوان الذي حصل اليوم في الجنوب اللبناني والذي استشهد جراءه عدد من المدنين والأطفال هذا لا يمكن أن يمر دون رد على الإطلاق حتما سيكون هناك رد وهذا الرد سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب".

وأضاف: "إذا كان البعض يتخيل أن بإمكانه تحقيق أهداف وغايات عجز عن تحقيقها في 2006 أو خلال سنوات المعادلات بين 2006 و2023، أو بإمكانه أن يحقق هذا الغايات الآن، فنقول له أنت مخطئ مرة أخرى، لن يتمكن العدو من تحقيق هذه الأهداف، ومازلنا في هذه المقاومة القوية المقتدرة الحاضرة في كل الجبهات".

هذا وأفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.

ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أطلقت في وقت سابق اليوم رشقات من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

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ودخلت الحرب في غزة يومها الـ131 على وقع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للأسرى، فيما شبح الكارثة الإنسانية يخيم على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.

المصدر: RT