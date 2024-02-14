وزير الإعلام في حكومة صنعاء يكشف عدد الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

أعلن الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ضيف الله الشامي أن إجمالي الغارات والصواريخ الأمريكية والبريطانية على اليمن بلغ 403 منها 203 غارة جوية.

وقال الشامي إن إجمالي عمليات القوات البحرية اليمنية منذ طوفان الأقصى بلغ 34 عملية استهدفت 14 سفينة أمريكية و3 بريطانية و17 إسرائيلية، مبينا "أننا حظرنا دخول 99 سلعة وبضاعة أمريكية وشركات داعمة للكيان الصهيوني المجرم".

وأضاف: "شطبنا 354 وكالة وأغلقنا 12 شركة و23 فرعا لشركات وبيوت و3227 علامة تجارية أمريكية وصهيونية"، كاشفا أنه "يجري الإعداد لمشروع قانون بقائمة الكيانات والدول المعادية للجمهورية اليمنية".

وأعلن أن "القوات البحرية اليمنية رصدت الرقم صفر لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".

المصدر: المسيرة