مباحثات أمريكية جزائرية حول الأوضاع في غزة

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والأوضاع في غزة.

وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن هذه المحادثة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن المناقشات تطرقت "بشكل خاص حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن، بهدف تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".

هذا وأجرى وزير الخارجية الجزائري، ونظيره الأمريكي، في وقت سابق، محادثات حول مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن الرامي لتفعيل أحكام محكمة العدل الدولية.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في31 يناير، بطلب من الجزائر، بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في 26 يناير، باتخاذ "تدابير تمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

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ورغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

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المصدر: RT