الجزائر تفعل محاكمة إسرائيل.. حراك أمريكي لمنع التدويل
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الجزائر تحرج واشنطن في مجلس الأمن وتضعها أمام خيارين إما التصويت لوقف إطلاق النار في غزة أو استخدام الفيتو ضد قرارات المحكمة الدولية في حال طرح المشروع الجزائري للتصويت
وهو ما تحاول الولايات المتحدة إفشاله من خلال انتقاد المشروع الجزائري من جهة والادعاء أنه يعرض مفاوضات حساسة للخطر ومن جهة أخرى يتصل وزير خارجيتها بنظيره الجزائري لبحث تطورات الوضع في القطاع.
ما الذي تخشاه واشنطن في مشروع القرار الجزائري؟ وكيف سيبدو المشهد أمام التأكيد الإسرائيلي عدم الالتزام بشروط حماس؟
ضيف استوديو الجزائر الدكتور إسماعيل دبش أستاذ العلاقات الدولية ورئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية.