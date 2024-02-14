بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: الضربات الغربية على اليمن تنتهك القانون الدولي

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الضربات الغربية على اليمن تنتهك القانون الدولي، ولا ينطبق الحق في الدفاع عن النفس على حماية الشحن.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: "مثل هذه التصرفات من جانب الدول الغربية تشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي. ولا يمكن استخدام الحق في الدفاع عن النفس لضمان حرية الملاحة".

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وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، تعرضت لغارتين جويتين. ضمن الحملة التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: تاس