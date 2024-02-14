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قناة المسيرة: عدوان أمريكي-بريطاني بغارتين على منطقة الجبانة في الحديدة

قناة المسيرة: عدوان أمريكي-بريطاني بغارتين على منطقة الجبانة في الحديدة

أخبار العالم العربي

قناة المسيرة: عدوان أمريكي-بريطاني بغارتين على منطقة الجبانة في الحديدة
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أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، تعرضت لغارتين جويتين.

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وذكرت القناة، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن "العدوان الأمريكي -البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة" بالحديدة.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن حملة بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

يتبع..

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