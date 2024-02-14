ألوية الناصر صلاح الدين تستهدف تجمعات ومواقع إسرائيلية شمال قطاع غزة (فيديو)

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، مشاهد تظهر قصفها تجمعات ومواقع إسرائيلية شمال قطاع غزة برشقات صاروخية من طراز 107.

وأفاد مراسل RT مساء اليوم بإن "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أطلقت منذ قليل رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان الإسرائيلية.

وأعلنت شعبة تأهيل الجنود الإسرائيليين الذين يصابون بإعاقات جسدية ونفسية، أنها سجلت أكثر من 5500 مصاب جديد منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأفادت شعبة التأهيل بأنها تتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 20 ألفا بحلول نهاية العام 2024، وفقا لبيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية يوم الأربعاء.

المصدر: RT