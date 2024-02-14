وزير المالية الإسرائيلي يقر بمنع دخول شحنة طحين إلى غزة

اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بأنه منع دخول شحنة طحين إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة x: "قررت عدم تحويل شحنات الطحين المخصصة للأونروا في غزة، بالتنسيق مع رئيس الوزراء لبحث آلية توزيع أخرى حتى لا ينتهي الأمر بالمساعدات بأيدي حماس".

وأضاف: "الآن يعرف العالم أيضا أن الأونروا هي جزء أساسي من آلة الحرب لإرهابيي حماس النازيين. هناك إجماع شامل في حكومة الطوارئ والحكومة على ضرورة منع وصول المساعدات إلى حماس".

הנחתי לא להעביר את משלוחי הקמח המיועדים לאונר״א בעזה, ובתאום עם ראש הממשלה לבחון מנגנון חלוקה אחר שלא יגיע לידי חמאס.

עכשיו גם העולם יודע שאונר״א חלק מרכזי במכונת המלחמה של מחבלי החמאס הנאצים.

יש קונצנזוס מקיר לקיר בממשלת החירום ובקבינט על הצורך למנוע מהסיוע להגיע לידי חמאס. pic.twitter.com/CSfENaWRDT — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) February 13, 2024

وكانت وكالة "الأناضول" التركية أفادت يوم أمس بأن السلطات الإسرائيلية في ميناء أسدود عرقلت استكمال توزيع طحين تبرعت به تركيا للشعب الفلسطيني عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ"الأونروا"، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة، شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

المصدر: RT