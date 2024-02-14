الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" تلقى ضربات موجعة في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سكان منطقة المستوطنات الشمالية سيعودون إلى منازلهم وتعود السلطات المحلية للازدهار. قائلا إن "حزب الله" تلقى ضربات مؤلمة في لبنان.

وقال الجيش في بيانه: "الجيش الإسرائيلي يستطيع العمل عند الضرورة من أجل تغيير الوضع الأمني في الشمال، سيعود سكان المنطقة إلى منازلهم وتعود السلطات المحلية للازدهار، "حزب الله" تلقى ضربات مؤلمة في لبنان لكننا سنواصل العمل ولن نوقف عملياتنا عند هذه النقطة".

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وجددت القوات الإسرائيلية قصفها لعدد من قرى جنوب لبنان اليوم، في وقت تعالت أصوات في إسرائيل للرد على الهجمات التي نفذها "حزب الله" شمال إسرائيل.

وتعرضت مدينة صفد وبلدات بالجليل الأعلى في شمال إسرائيل لقصف صاروخي من لبنان اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

وقال الوزير الإسرائيلي إيلي كوهين إنه من الممكن في إطار الاتفاقيات أن تكون هناك قوة دولية بين لبنان وإسرائيل، وأضاف أننا "ملزمون بضمان عودة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، والضامن الوحيد للأمن هو دولة إسرائيل".

المصدر: RT