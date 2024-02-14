مراسلتنا: قتيل وعشرات الجرحى في اقتحام للقوات الإسرائيلية بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل (فيديو)

أفادت مراسلة RT اليوم الأربعاء باقتحام القوات الإسرائيلية بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل واندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة العشرات.

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وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة بيت أمر أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 10 آخرين بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط .

وأشارت "وفا" إلى أن الشاب القتيل هو نيهل زياد محمد اسماعيل بريغيث 18 عاما، موضحة أن باقي الإصابات بين الشبان الفلسطينيين تركزت في أطرافهم السفلية والعلوية، إلى جانب إصابة العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

هذا وتجاوز عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 7 آلاف حالة، وفق ما أفادت به 3 مؤسسات تعنى بالمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وبحسبما أورد البيان، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 53 صحافيا، ما زال 36 منهم رهن الاعتقال، وجرى تحويل 21 صحافيا إلى الاعتقال الإداري.

وكعدد إجمالي، بلغ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية وفق البيان، حتى نهاية شهر يناير الماضي، أكثر من 9000 معتقل، من بينهم 3484 معتقلا إداريا، و606 معتقلين صنفوا كـ"مقاتلين غير شرعيين"، من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT + وفا