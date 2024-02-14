 
مباشر
عاجل
مقتل 3 أشخاص من عائلة سورية في غارة إسرائيلية على بلدة الصوانة جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يبدأ جوا "عملية رد واسعة على لبنان".. لحظة بلحظة (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يبدأ جوا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wz8p

أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفصيل إضافية في وقت لاحق.

- استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات عدشيت والصوانة وجباع والشهابية وبصليا.

غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الشهابية.

- الطيران الحربي ينفذ غارات على بلدة كفردونين استهدفت منزلا فارغا دون وقوع إصابات.

غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عدشيت.

- نفذ الطيران الحربي غارة على بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون، وحسب المعلومات الأولية أدت الغارة إلى مقتل طفلين ووالدتهما وهم من الجنسية السورية.

- غارة استهدفت منزلا بين بلدين يارين والجبين.

- غارة على منطقة عين زحلتا في قضاء جزين.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "نحن في خضم حرب في الجبهة الشمالية ولا أظن أن هناك من يعتقد عكس ذلك، فيما نستمر بسحق حماس في غزة علينا أن نغير من المعادلة العسكرية في الشمال ونوجه ضربة قوية لحزب الله و(أمينه العام حسن) نصر الله".

ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر ذلك عن مقتل امرأة وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟