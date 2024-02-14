الجيش الإسرائيلي يبدأ جوا "عملية رد واسعة على لبنان".. لحظة بلحظة (فيديو)

أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفصيل إضافية في وقت لاحق.

- استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات عدشيت والصوانة وجباع والشهابية وبصليا.

الغارة المعادية على عدشيت استهدفت مبنى من ٣ طوابق pic.twitter.com/5E3FWYQSnZ — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 14, 2024

غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الشهابية.

- الطيران الحربي ينفذ غارات على بلدة كفردونين استهدفت منزلا فارغا دون وقوع إصابات.

غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عدشيت.

- نفذ الطيران الحربي غارة على بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون، وحسب المعلومات الأولية أدت الغارة إلى مقتل طفلين ووالدتهما وهم من الجنسية السورية.

- غارة استهدفت منزلا بين بلدين يارين والجبين.

- غارة على منطقة عين زحلتا في قضاء جزين.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "نحن في خضم حرب في الجبهة الشمالية ولا أظن أن هناك من يعتقد عكس ذلك، فيما نستمر بسحق حماس في غزة علينا أن نغير من المعادلة العسكرية في الشمال ونوجه ضربة قوية لحزب الله و(أمينه العام حسن) نصر الله".

ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر ذلك عن مقتل امرأة وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

المصدر: RT