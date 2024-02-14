مراسلة RT: قتلى في غارة جوية إسرائيلية على مبنى في مدينة النبطية بعمق الجنوب اللبناني

قالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مبنى في مدينة النبطية بعمق الجنوب اللبناني.

وأضافت أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني ما زالت تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين.

وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذت غارة بصاروخين على مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق.

ووثق مقطع فيديو نقل الجرحى من المبنى الذي استهدف في مدينة النبطية بغارة إسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه استكمل موجة غارات واسعة النطاق على لبنان.

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وأفاد في بيان بأنه قصف أهدافا تابعة لـ"قوة الرضوان" وهاجم مباني عسكرية، وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية عسكرية في عدة مناطق في لبنان.

وأشار أيضا بأن طائرات مقاتلة هاجمت سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في مناطق جبل البريج، وكفر حونة، وكفر دونين، والعديسة والصوانة.

ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها وفقا للبيان، مبان عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية استخدمها عناصر الحزب حيث تتبع بعض الأهداف لـ"قوة الرضوان".

وردا على الغارات، شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني هاشم صفي الدين، على أن الغارات في الجنوب اللبناني لن تمر دون رد على الإطلاق، مؤكدا أن المقاومة القوية المقتدرة حاضرة في كل الجبهات.

وأوضح هاشم صفي الدين: "العدوان الذي حصل اليوم في الجنوب اللبناني والذي استشهد جراءه عدد من المدنين والأطفال هذا لا يمكن أن يمر دون رد على الإطلاق حتما سيكون هناك رد وهذا الرد سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب".

المصدر: RT