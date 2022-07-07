تلفزيون: تشاووش أوغلو وكوليبا بحثا مسائل إنشاء "ممر الحبوب"

قالت قناة "ТРТ" التركية إن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بحث مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، مسائل نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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ولم تقدم القناة أي تفاصيل أخرى حول محتوى هذه المباحثات.

وتمت مناقشة مسألة إنشاء ما يسمى بـ "ممر الحبوب" خلال المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتركي مولود تشاووش أوغلو، التي جرت في 8 يونيو الماضي في أنقرة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، أن موسكو تضمن المرور الآمن للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية أذا قامت كييف برفع الألغام حول موانئها، كما يمكن لروسيا ضمان نقل الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها روسيا، وخاصة بيرديانسك وماريوبول.

وفي 21 يونيو الماضي جرت في موسكو محادثات بين الوفدين العسكريين التركي والروسي حول مسألة إنشاء الممر الآمن لتصدير الحبوب الأوكرانية. ووصفت وزارتا الخارجية والدفاع التركيتان نتائج هذا المحادثات بالإيجابية والبناءة، مضيفتين أن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات بهذا الشأن. وبعد انتهاء قمة الناتو في مديدي أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان باستعداد بلاده للقيام بإعادة تصدير المنتجات الزراعية التي ستنقل عبر البحر الأسود. وأضاف أن نحو 20 سفينة تجارية تركية جاهزة للنقل متواجدة حاليا في الموانئ الأوكرانية.

المصدر: تاس