أردوغان: سنكثف مباحثاتنا للوصول إلى مرور آمن للحبوب في البحر الأسود

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكثف محادثاتها حول "ممر الحبوب" خلال الأيام الـ10 المقبلة، للاتفاق على ممر آمن لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: "سنعمل على تكثيف محادثاتنا خلال الأسبوع أو الأيام الـ10 القادمة للوصول إلى نتيجة"، مؤكدا أن "التطورات في المنطقة أظهرت بشكل ملموس أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وبشأن منظومة الدفاع الجوي "سامب ـ تي"، التي تطورها الشركة الأوروبية لإنتاج الصواريخ المضادة للطائرات "يوروسام"، قال: "نهدف إلى بلوغ مرحلة التوقيع بشأن المنظومة لأنها تشكل أهمية كبيرة لأنظمة دفاعنا".

وشدد على أن "إعادة المهاجرين من قبل اليونان بدأت تشكل خطرا على روما أيضا، حيث يحاول المهاجرون غير النظاميين ممن يتم دفعهم من المياه اليونانية اللجوء إلى إيطاليا".

المصدر: "الأناضول"