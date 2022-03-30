لحظة بلحظة.. اليوم الـ35 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

رغم قرار الدفاع الروسية خفض النشاط العسكري بشمال أوكرانيا دعما للمسار الدبلوماسي بين البلدين، واصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في مناطق أخرى، لا سيما في دونباس.

ميدانيا

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