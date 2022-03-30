لحظة بلحظة.. اليوم الـ35 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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رغم قرار الدفاع الروسية خفض النشاط العسكري بشمال أوكرانيا دعما للمسار الدبلوماسي بين البلدين، واصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في مناطق أخرى، لا سيما في دونباس.
ميدانيا
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