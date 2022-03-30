مع قرب انتهاء مهلة بوتين.. ألمانيا تعلن خطة طوارئ

أشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك إلى أن السلطات الألمانية أطلقت خطة طوارئ في حال قطعت روسيا إمدادات الطاقة (الغاز الطبيعي) عن ألمانيا.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "كان هناك عدد من التصريحات من روسيا أنه إذا لم يحدث هذا (الدفع مقابل الطاقة بالروبل)، فسيتم قطع الإمدادات. لذلك أعلنت المستوى الأول من خطة الطوارئ استعدادا لمثل هذا السيناريو.

وأشار إلى أن خطة الطوارئ تنص على ثلاث مراحل، مشددا على أنه تتم متابعة الأوضاع المرتبطة بإمدادات الغاز الروسي.

كذلك أكد الوزير الألماني أن برلين لن تقوم بسداد ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالعملة الروسية الروبل وبالتالي انتهاك العقود الحالية المبرمة.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، اليوم الأربعاء: "نحن لا نقبل انتهاك العقود الخاصة لتوريد (الطاقة مع روسيا)"، مشيرا إلى أن دول مجموعة السبع رفضت في وقت سابق إمكانية دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بالروبل.

وقبل ذلك أشار المسؤول الألماني إلى أن برلين لن تقبل الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل، وشدد على أن ألمانيا مستعدة لكافة السيناريوهات بشأن توقف واردات الغاز الطبيعي من روسيا، بما في ذلك خيار قيام موسكو بقطع الإمدادات من جانب واحد.

في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، قررت موسكو تحويل مدفوعات الغاز المورد إلى "الدول غير الصديقة" إلى الروبل، وأصدر الرئيس الروسي تعليمات لشركة "غازبروم" والبنك المركزي الروسي تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة بحلول 31 مارس 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

المصدر: تاس