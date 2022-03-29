 
مباشر

نيبينزيا: لا نستبعد استخدام القوات الأوكرانية سيارات DHL لنقل الأسلحة

أخبار العالم

نيبينزيا: لا نستبعد استخدام القوات الأوكرانية سيارات DHL لنقل الأسلحة
AP Seth Wenig
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spkx

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن روسيا لا تستبعد استخدام القوات الأوكرانية سيارات شركة DHL اللوجستية لنقل الأسلحة.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، إن "المواد المنشورة على الإنترنت تدل على أن سيارات شركة DHL وقعت في أيدي القوات الأوكرانية، وهي تستخدمها لنقل الأسلحة".

إقرأ المزيد
نيبينزيا: العقوبات الغربية ضد روسيا ستؤدي إلى أزمة تاريخية في العالم
نيبينزيا: العقوبات الغربية ضد روسيا ستؤدي إلى أزمة تاريخية في العالم

وأضاف: "لا يمكن أن نستبعد أنه على متن سيارات تلك الشركة أو سيارات ذات رموز طبية، تنقل إلى أوكرانيا من الدول المجاورة الأسلحة التي تعهد بها الغرب لكييف".

وأشار إلى أن "مثل هذا السيناريو سيلحق أضرارا بجميع البنى الدولية التي تخفي وقائع استخدام السيارات التي تحمل شعاراتها، لمثل هذه الأغراض".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا