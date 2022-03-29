نيبينزيا: لا نستبعد استخدام القوات الأوكرانية سيارات DHL لنقل الأسلحة

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن روسيا لا تستبعد استخدام القوات الأوكرانية سيارات شركة DHL اللوجستية لنقل الأسلحة.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، إن "المواد المنشورة على الإنترنت تدل على أن سيارات شركة DHL وقعت في أيدي القوات الأوكرانية، وهي تستخدمها لنقل الأسلحة".

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وأضاف: "لا يمكن أن نستبعد أنه على متن سيارات تلك الشركة أو سيارات ذات رموز طبية، تنقل إلى أوكرانيا من الدول المجاورة الأسلحة التي تعهد بها الغرب لكييف".

وأشار إلى أن "مثل هذا السيناريو سيلحق أضرارا بجميع البنى الدولية التي تخفي وقائع استخدام السيارات التي تحمل شعاراتها، لمثل هذه الأغراض".

المصدر: نوفوستي