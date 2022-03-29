نيبينزيا: العقوبات الغربية ضد روسيا ستؤدي إلى أزمة تاريخية في العالم

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أزمة اقتصادية ذات "أبعاد تاريخية" في العالم بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، إن "الأسباب الحقيقية التي تهدد سوق الأغذية العالمية بتقلبات خطيرة، لا تكمن في أعمال روسيا بل في هستيريا العقوبات التي لا حدود لها، والتي شنها الغرب على روسيا، دون أن يفكر في سكان ما يسمى الجنوب العالمي ولا مواطني الدول الغربية".

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وتابع أن "محاولة لزل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون التي تم ترتيبها منذ سنوات، قد بدأت بالتحول إلى أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية".

وأضاف أنه "من الواضح أن تخفيف التوترات عن الروابط اللوجستية والنقل والصلات المالية وضمان استمرار التوريدات وإحلال الاستقرار في الأسواق الزراعية والغذائية الدولية يمكن فقط عبر التخلي عن القيود غير الشرعية المفروضة من طرف واحد".

نيبينزيا: ملتزمون بتعهداتنا الدولية أثناء العملية في أوكرانيا

وأكد نيبينزيا أن روسيا تنفذ بدقة التزاماتها الدولية، وبالتالي لن يكون هناك أي تهديد على العسكريين الأوكرانيين الذين سيلقون سلاحهم.

وانتقد نيبينزيا الدعوات الغربية "لهدنة إنسانية" في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف تلك الدول غير منطقي إذ أنها رفضت مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، الذي كان "يتضمن عددا من الخطوات لتسوية الأزمة الإنسانية بشرق أوكرانيا قبل كل شيء".

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وأضاف أنه "على هذه الخلفية تبدو التصريحات التي أطلقت اليوم، وخاصة من قبل الوفود الغربية، منافقة".

وأعرب المندوب الروسي عن قلق موسكو إزاء الأنباء عن الاضطهادات بحق بعض النشطاء والصحفيين والشخصحيات الاجتماعية في أوكرانيا.

كما طالب بتقديم توضيحات لمشاركة عربات تحمل لوحات دبلوماسية في القتال قرب خاكوف، معبرا عن قلقه إزاء مصادرة القوات الأوكرانية للسيارات التي تحمل رموز الأمم المتحدة واستخدام النازيين سيارات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: تاس