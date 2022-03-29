الدفاع الروسية: النازيون يتخذون أكثر من 4.5 مليون أوكراني دروعا بشرية

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن النازيين جعلوا أكثر من 4.5 مليون أوكراني وأكثر من 6500 أجنبي دروعا بشرية لهم في المدن والمناطق التي يتحصنون بها في أوكرانيا.

وقال ميزينتسيف: "لا يزال النازيون الجدد يحتجزون أكثر من 4.5 مليون مدني رهائن ويستخدمونهم دروعا بشرية في كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي وماريوبول وأكثر من عشرين بلدة كبيرة أخرى، بالإضافة إلى 6515 مواطنا من 19 دولة أجنبية".

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وأكد أنه في الموانئ البحرية في أوكرانيا وبسبب ارتفاع خطر الألغام الذي تسببت به سلطات كييف لا تزال أطقم أكثر من 60 سفينة محتجزة هناك.

وأكد أن "القوات الروسية تفتح يوميا من الساعة 8:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو ممرا بحريا إنسانيا، وهو آمن وطوله 80 ميلا إلى الجنوب الغربي وعرضه 3 أميال".

وأشار إلى أن الجانب الأوكراني كما كان في السابق لم يؤكد حتى الآن استعداده لضمان أمن السفن الأجنبية ويتجنب التفاعل في حل هذه المشكلة.

ودعا ميزينتسيف مرة أخرى المنظمة البحرية الدولية ومالكي السفن للضغط على كييف حتى تتخذ السلطات الأوكرانية إجراءات لضمان سلامة خروج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي