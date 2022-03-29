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الدفاع الروسية: النازيون يفبركون فيديوهات تسيء لقواتنا في أوكرانيا

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الدفاع الروسية: النازيون يفبركون فيديوهات تسيء لقواتنا في أوكرانيا
Gettyimages.ru
رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
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كشفت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين يفبركون فيديوهات "لجرائم قتل" وتلفيقها للجيش الروسي، مشيرة إلى أن الإعداد لهذه المقاطع يأتي بتكليف من كييف.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إنه "حسب شهادات الأسرى الأوكرانيين فإن النازيين يتلقون تعليمات من كييف لإعداد مقاطع فيديو حول فظائع ومذابح تعرض لها مدنيون وعمليات نهب وتدمير للبنية التحتية لنسبها إلى القوات الروسية".

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وأضاف أنه "من المثير للسخرية أن النازيين يقحمون النساء وكبار السن والأطفال في تنفيذ هذه التمثيليات".

وأوضح أن "الهدف من هذه المواد خلق خلفية سلبية حول العملية الروسية في أوكرانيا".

المصدر: "تاس"

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