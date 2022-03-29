بريطانيا "مستعدة لتلعب دورها" في تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعلنت بريطانيا عن استعدادها "لتلعب دورها" في تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا في حال تلقت طلبا بهذا الصدد من كييف.

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد للصحفيين يوم الثلاثاء: "سنكون مسرورين لنلعب هذا الدور في حال طلبت الحكومة الأوكرانية ذلك منا".

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وأكدت أن لندن تقدم "مساعدة عسكرية وإنسانية ملموسة" لأوكرانيا، وأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشكل يومي تقريبا.

وأضافت: "نرغب في أن نساعد بشتى الأشكال الممكنة".

يذكر أن الجانب الأوكراني طرح تقديم ضمانات أمنية من قبل وسطاء دوليين كأحد الشروط لاتفاق السلام مع روسيا، في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف.

وبريطانيا واحدة من الدول التي تقترحها كييف جهة ضامنة.

المصدر: تاس