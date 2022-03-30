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الناتو يخشى من تعاون روسيا والصين الوثيق

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الناتو يخشى من تعاون روسيا والصين الوثيق
Sputnik
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قال ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، اليوم الأربعاء، إن تعاون روسيا والصين الوثيق قد "تكون له تداعيات على أمن دول الناتو".

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية: "الناتو هو تحالف إقليمي يتركز نشاطه على أمريكا الشمالية وأوروبا. ولكن الحلف يضطر لمواجهة تهديدات عالمية شاملة".

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وتابع أمين عام حلف الناتو القول: "لا شك في أن موسكو وبكين تعملان معا بشكل وثيق، له تداعيات على أمن دول الحلف. في وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بيانا مشتركا ينتقد سياسة الأبواب المفتوحة لدى الناتو".

المصدر: تاس

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