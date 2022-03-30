وزير برازيلي سابق: العقوبات ضد روسيا ستلحق ضررا بالبرازيل

انتقد وزير الخارجية والدفاع البرازيلي الأسبق، سيلسو أموريم، بشدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

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وقال أمواريم في حديثه لوكالة "نوفوستي": "العقوبات رهيبة... الناس يعتقدون أن العقوبات ستؤثر على المصرفيين... لا، العقوبات تقتل. كنت رئيسا للجنة الأمم المتحدة بشأن العراق ورأيت الشر الذي تمت إثارته هناك".

وأضاف أن العقوبات تعد مصدرا للقضايا الجدية، مشيرا إلى أنها سخيفة. وذكر أن أوروبا أعفت نفسها من العقوبات المفروضة على النفط والغاز من روسيا فيما لا تزال البرازيل ممنوعة من شراء الأسمدة.

وأوضح: "ليست لدينا أي صلة بذلك (الوضع حول أوكرانيا)... نقع بعيدا جسديا ونطبق في الواقع العقوبات التي ستلحق ضررا بالبرازيل في حين تتحرر أوروبا من قضية مهمة بالنسبة لهم".

وكان سيلسو أموريم يترأس وزارة الخارجية البرازيلية أثناء رئاسة الرئيس الأسبق لويس لولا دا سيلفا (2003-2011)، كما كان يترأس وزارة الدفاع البرازيلية في حكومة الرئيس السابقة ديلما روسيف (2011-2015).

المصدر: نوفوستي