السفير السوري لدى روسيا: دمشق تدرس مسألة الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونباس

صرح السفير السوري في موسكو رياض حداد بأن بلاده تدرس مسألة الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونباس، وهي مهتمة بتوسيع التهاون معهما.

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وأوضح السفير في تصريح لوكالة أنباء "تاس" موقف دمشق بقوله: "سوريا تتعاون مع الجمهوريتين لصالح الشعبين ومستعدة لتوسيع هذا التعاون إذا كان في المصلحة المشتركة، ويبقى موضوع الاعتراف الرسمي قضية تتطلب مزيدا من الدراسة والتنسيق بين الجانبين".

وذكر حداد أن الرئيس السوري بشار الأسد كان أعلن نهاية العام الماضي، خلال زيارة قام بها إلى دمشق وفد برلماني روسي، ضم ممثلين عن جمهوريتي دونباس، استعداده للاعتراف بجمهوريتي دونباس"، وتقرر البدء في ربط العلاقات معهما".

المصدر: تاس