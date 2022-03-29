كييف: مفاوضات إسطنبول تظهر أن موسكو قد تكون مستعدة للمضي نحو السلام

أكد مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، أن جولة المفاوضات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تظهر أن موسكو قد تكون مستعدة للمضي قدما نحو السلام.

وقال كيسليتسيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "أظهرت مفاوضات اليوم في إسطنبول أن روسيا قد تكون مستعدة للمضي قدما، ومع ذلك لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه نحو وقف تام لإطلاق النار ووقف شامل للتصعيد".

وأضاف: "توقيع اتفاقيات الضمانات الأمنية لأوكرانيا لن يتم إلا بعد انسحاب جميع القوات الروسية إلى مواقعها قبل الـ23 من فبراير 2022".

ولفت المندوب إلى أهمية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لتعمل بشكل آمن.

المصدر: نوفوستي