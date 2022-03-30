موسكو تباشر التحقيق في حصار النازيين مستشفى التوليد الـ2 في ماريوبول - فيديو

وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بالتحقيق في حصار قوات كييف والتشكيلات النازية الموالية لها مستشفى التوليد الثاني في مدينة ماريوبول، واحتجاز الأمهات والمواليد فيه.

وورد على موقع اللجنة أن "النازيين الأوكرانيين لا يسمحون للنساء من مستشفى الولادة حتى بإحضار المياه من أقرب بئر في المدينة".

وتابعت اللجنة: "وفقا للمقر الرئيسي للدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، يوجد حوالي 100 شخص في مستشفى الولادة رقم 2، منهم 37 طفلا وخمسة مواليد جدد".

وأشار المقر إلى أن "نازيي كتيبة "آزوف" يحاصرون المستشفى، الذي تعرض للقصف عدة مرات، ولا يسمحون للموظفين والمرضى بالخروج".

المصدر: RT + "سبوتنيك"