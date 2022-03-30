مسؤول أمريكي سابق: واشنطن ستستمر بخلق المشاكل لروسيا

اعتبر مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق بول روبرتس أن واشنطن ستستمر في خلق المشاكل لروسيا حتى بعد أوكرانيا، محذرا موسكو من "الوثوق بوعود زيلينسكي دمية واشنطن".

وقال روبرتس في تصريح لوكالة "نوفوستي": "ليس واضحا ما إذا كانت واشنطن ستسمح لدميتها (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بالتوقيع على اتفاقية (سلام مع روسيا) أو الالتزام بها بعد التوقيع عليها".

وأضاف: "واشنطن ستستمر بخلق المشاكل لروسيا"، مؤكدا ضرورة التعامل مع الواقع حول أوكرانيا الآن.

وتابع: "لا يجب على روسيا أن توقع على اتفاقيات إذا لم تتضمن اعتراف أوكرانيا بانسلاخ شبه جزيرة القرم ودونباس عنها".

ورأى أنه "على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستثق في كييف التي رفضت تنفيذ اتفاقيات مينسك".

وأردف قوله: "كان هناك ضامنون لاتفاقات مينسك ولم يفعلوا شيئا، لماذا تكرار الخطأ مرة أخرى؟".

المصدر: "نوفوستي"