اليابان: حظر التصدير إلى روسيا سيشمل سيارات بقيمة تزيد عن 49 ألف دولار

أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا سيشمل السيارات الجديدة والمستخدمة بقيمة تزيد عن 6 ملايين ين (49,2 ألف دولار).

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وأوضحت الوزارة أن القيود ستشمل أيضا الدراجات النارية بقيمة تزيد عن 600 ألف ين (4,9 ألف دولار) والبيانو بقيمة تزيد عن 200 ألف ين (1,6 ألف دولار)، ومعدات الغطس والتزلج، والقبعات (باستثناء الخوذات الواقية) التي تكلف أكثر من 100 ألف ين (822 دولار). بالإضافة إلى ذلك يحظر توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل إلى روسيا التي تزيد تكلفتها عن 40 ألف ين (326 دولارا). كما تم فرض قيود على تصدير المحركات البحرية وقطع غيارها بقيمة تزيد عن 1,3 مليون ين (10.6 ألف دولار)، فضلا عن أجهزة المعالجة الآلية للبيانات التي تزيد قيمتها عن 40 ألف ين (326 دولار).

وتضم قائمة القيود التي أعلنتها الوزارة أمس الثلاثاء، أكثر من 20 منتجا. ويبدأ سريان مفعول حظر تصدير هذه المنتجات من اليابان إلى روسيا في 5 أبريل القادم.

بلغ حجم الصادرات اليابانية إلى روسيا في عام 2021 862,4 مليار ين (حوالي 6.9 مليار دولار) من الناحية النقدية. ويشكل أكثر من نصف هذا الرقم السيارات وقطع الغيار.

المصدر: تاس