اليابان تحظر تصدير الأوراق النقدية والذهب إلى روسيا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أنها تحظر توريد الأوراق النقدية والعملات الذهبية وسبائك الذهب إلى روسيا بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

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وقالت السلطات اليابانية في وقت سابق من هذا اليوم إن اليابان تفرض أيضا حظرا على تصدير المنتجات الفاخرة بما فيها السيارات الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة إلى روسيا ابتداء من 5 أبريل القادم. وإضافة إلى ذلك تشمل العقوبات اليابانية الجديدة الكحول والتبغ ومستحضرات التجميل والعطور والفراء والمنتجات الجلدية والقبعات والملابس والأحذية والأواني الزجاجية والسيراميك والسجاد والبيانو والتحف والفنون الجميلة والدراجات النارية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكذلك نماذج الساعات باستخدام المعادن الثمينة.

وسبق أن فرضت اليابان حظرا على تصدير نحو 300 نوع من البضائع والتكنولوجيات إلى روسيا.

المصدر: اليابان