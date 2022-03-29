الإعلان عن القبض على اثنين من المتورطين بتعذيب الجنود الروس بأوكرانيا

أعلن فلاديمير شامانوف، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بتنمية المجتمع المدني، أن القوات الخاصة الروسية أسرت اثنين من أولئك الذين أساءوا للجنود الروس في أوكرانيا.

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وقال شامانوف خلال مائدة مستديرة بعنوان "الأديان التقليدية العالمية ضد إيديولوجية النازية والفاشية في القرن الحادي والعشرين"، للجنة مجلس الدوما حول تنمية المجتمع المدني، وقضايا المنظمات العامة والدينية إن "أولئك الذين أساءوا لجنودنا، لم يهنؤوا طويلا، بعد ثلاثة أيام التقطت قواتنا الخاصة هذه الحثالة".

وأفيد بالقبض على الاثنين، وهما من مجموعة لمشجعين متحمسين لنادي كرة القدم ميتاليست المحلي. وأضاف شامانوف "لقد قالوا هذا الأمر بأنفسهم خلال الاستجوابات الأولى"، إلا أن سلطات الأمن الروسية ووزارة الدفاع لم تعلنا حتى الآن عن عملية الاحتجاز.

المصدر: تاس