سيناتور روسي يعلق على الدعوة الأممية للتحقيق في حوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا

اعتبر أندري كليشاس، رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري، إمكانية التحقيق في حوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا بالأمم المتحدة غير واعدة، مضيفا أن التحقيق فيها سيتم في روسيا.

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وردا على دعوة البعثة الأممية الموجهة لكييف وموسكو للتحقيق في حوادث تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا على خلفية تسجيلات الفيديو المنتشرة في الإنترنت، كتب كليشاس في صفحته على "تلغرام": "كانت هناك العديد من الدعوات المماثلة للتحقيق في جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا. هل تذكرون نتائج تحقيق واحد على الأقل من نظام كييف؟"

وأضاف: "سيتم التحقيق في هذه الجريمة مثل الجرائم الأخرى فقط من قبل لجنة التحقيق الروسية وهيئات الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. سيتم تحديد هوية المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة".

ظهرت في شبكة الإنترنت في الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو تظهر متطرفين أوكرانيين يقومون بتعذيب الجنود الروس الذين يحتجزونهم. وأعلنت رئيسة بعثة المراقبة الأممية لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنير، أمس الاثنين أن الأمم المتحدة تدعو كييف وموسكو لإجراء تحقيق في حوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا.

من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن أولئك الذين شاركوا في تعذيب العسكريين الأسرى من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم. وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات بالتحقيق في وقائع إساءة معاملة الأسرى وقتلهم.

المصدر: تاس