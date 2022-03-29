الأمم المتحدة تدعو للتحقيق بحوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا

دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، كييف وموسكو إلى التحقيق في حوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا على خلفية فيديوهات توثق التنكيل بأسرى روس.

وقالت: "نحن نتحقق من جميع المواد التي تم إخراجها. ولكن بناء على ما رأيناه، فإن هذا مصدر قلق كبير. لقد شاهدنا مقاطع فيديو من كلا الجانبين، مع السجناء الأوكرانيين الذين تم أسرهم من قبل الجانب الروسي والسجناء الروس الذين أسرهم الأوكران".

وأضافت: "نذكر جميع أطراف الأزمة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان تجاه المعاملة الإنسانية للسجناء وعدم جواز جعلهم موضوع مراجعة عامة وضرورة احترام كرامتهم".

وتابعت: "ندعو السلطات في كلا الجانبين إلى إجراء تحقيقات شاملة عقب ظهور مثل هذه الفيديوهات. يجب محاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال.. من المهم أن تتوقف هذه الفيديوهات وأي سلوك غير لائق على الفور".

وظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، يقوم فيها نازيون أوكرانيون بتعذيب أسرى روس.

المصدر: "تاس"