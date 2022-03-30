المتحدث باسم الخارجية الصينية يؤكد بالبيانات أن 74 % من دول العالم لم تفرض عقوبات على روسيا (صورة)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن الغالبية العظمى من الدول أعلنت عدم فرض عقوبات على روسيا.

وقال تشاو ليجيان في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أكثر من 140 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لم تعلن عن أي عقوبات على روسيا'.

وتضمنت التغريدة التي نشرها الدبلوماسي الصيني رسما بيانيا أكد من خلاله أن 74 بالمئة من الدول أعلنت عدم فرض عقوبات على موسكو.

The overwhelming majority of countries announced no sanctions on Russia. #NoSanctionspic.twitter.com/HSBv6N9nwR — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 29, 2022

وحثت الصين يوم الأربعاء الولايات المتحدة على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة لها.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري، من أن بلاده في حال فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب، ستحمي بحزم حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال "إن بلاده تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".

وشدد على أن العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل.

المصدر: RT + "تويتر"