 
مباشر

المتحدث باسم الخارجية الصينية يؤكد بالبيانات أن 74 % من دول العالم لم تفرض عقوبات على روسيا (صورة)

أخبار العالم

المتحدث باسم الخارجية الصينية يؤكد بالبيانات أن 74 % من دول العالم لم تفرض عقوبات على روسيا (صورة)
Gettyimages.ru
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spu6

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن الغالبية العظمى من الدول أعلنت عدم فرض عقوبات على روسيا.

وقال تشاو ليجيان في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أكثر من 140 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لم تعلن عن أي عقوبات على روسيا'.

وتضمنت التغريدة التي نشرها الدبلوماسي الصيني رسما بيانيا أكد من خلاله أن 74 بالمئة من الدول أعلنت عدم فرض عقوبات على موسكو.

وحثت الصين يوم الأربعاء الولايات المتحدة على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة لها.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري، من أن بلاده في حال فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب، ستحمي بحزم حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال "إن بلاده تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".

وشدد على أن العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل.

المصدر: RT + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا