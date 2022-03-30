بوتين يقلّد عنصرين في الحرس الوطني وسام الشرف على شجاعتهما في أوكرانيا

قلّد الرئيس فلاديمير بوتين ضابطا وجنديا من رجال الحرس الوطني الروسي على أدائهما المتميز وبطولاتهما في القضاء على النازيين في أوكرانيا.

وجاء في بيان عن الحرس أنه "في مقاطعة كييف وبمعركة عنيفة، تعرضت وحدة من الحرس الوطني لوابل من النيران، حيث أصيب بعض مقاتليها، وطلبت الوحدة المؤازرة".

وأضاف: "تلقى النداء ضباط مفرزة بالقوات الخاصة في الحرس الوطني الروسي بقيادة الرائد د. كوليكوف، وتحركوا لإسناد رفاقهم وصدوا هجوم النازيين".

وتابع: "نازل الضابط بافلوف المهاجمين وأصيب بجروح، لكنه استمر في قيادة مجموعته، وبفضل شجاعة مقاتلي الحرس الوطني، تم القضاء على المجموعة المتطرفة التي تحصنت في أحد المنازل".

وبموجب مرسوم رئاسي، منح بافلوف وسام "الاستحقاق الوطني" من الدرجة الثانية، والرقيب أ. بوزاييف ميدالية سوفوروف للشجاعة.

المصدر: "نوفوستي"