بوتين: روسيا تفخر بحرسها الوطني في تأدية مهامه بأوكرانيا

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن فخر روسيا بأداء قوات حرسها الوطني مهامها بشجاعة في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقطع مصور: "الحرس الروسي الذي تم تشكيله قبل ستة أعوام، أصبح جزءا لا يتجزأ ورابطا وثيقا في نظام الدولة لضمان القانون والنظام وحماية حقوق مواطنينا ومصالحهم".

وشدد على أن "الحرس الروسي يقدم مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وحماية النظام العام وخاصة المرافق الحيوية، وتحقيق نتائج مهمة في هذه المجالات وغيرها من ميادين العمل المسؤولة".

وأشار إلى أن "جنود الحرس الوطني الروسي يسعون جاهدين لإضافة أفضل المعايير المهنية خلال خدمتهم اليومية، في ظل الاحترام العميق والصادق لقدامى المحاربين في قوات الأمن الداخلي، وهياكل الحرس الروسي الحديث".

وتابع: "روسيا فخورة بالحرس الروسي الذي يؤدي واجبه بشجاعة في العملية الخاصة في أوكرانيا".

المصدر: "تاس"