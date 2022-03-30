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دونيتسك: هناك ما يقارب من 3-4 آلاف عسكري ومسلح أوكراني في ماريوبول – فيديو

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دونيتسك: هناك ما يقارب من 3-4 آلاف عسكري ومسلح أوكراني في ماريوبول – فيديو
Sputnik
إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية - أرشيف
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أكد إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن هناك ما يقارب الـ3 – 4 آلاف عسكري ومسلح أوكراني موجودون حاليا في مدينة ماريوبول.

وقال: "من الصعب تحديد العدد الدقيق للجيش والمسلحين الأوكرانيين المتبقين في ماريوبول، نحن نركز على الرقم ما بين 3-4 آلاف".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن "القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط".

وأضافت: "اعتبارا من 25 مارس الجاري، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى.. لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا".

وتابعت: "كان الهدف الرئيسي في العملية العسكرية الروسية هو تحرير دونباس".

المصدر: "نوفوستي"

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