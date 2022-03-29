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باسورين: مقتل شخصين في جمهورية دونيتسك بقصف أوكراني

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باسورين: مقتل شخصين في جمهورية دونيتسك بقصف أوكراني
Sputnik
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قال إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية وراجمات الصواريخ يوم أمس أراضي الجمهورية، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين وإصابة 29 آخرين.

وأضاف باسورين، في لقاء تلفزيوني: "تم قصف أراضي الجمهورية بأكثر من 250 قذيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ونتيجة لهذه الهجمات، سقط قتيلان و 29 جريحا على أقل تقدير".

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وأشار إدوارد باسورين، إلى أن القصف الأوكراني تسبب بتدمير 26 منزلا بشكل كلي أو جزئي.

وأكد نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن عدد الجرحى قد يرتفع.

المصدر: تاس

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