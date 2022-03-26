 
مباشر

دونيتسك تعلن مقتل 6 عناصر من قواتها في المعارك مع قوات كييف

أخبار العالم

دونيتسك تعلن مقتل 6 عناصر من قواتها في المعارك مع قوات كييف
YouTube
جندي من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sont

أعلن إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن 6 أفراد من قوات دونيتسك قتلوا وأصيب 22 آخرون بجروح في معارك مع قوات كييف خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
دونيتسك الشعبية: جرح 24 مدنيا بين سكان الأحياء المحررة من ماريوبول منذ الجمعة
دونيتسك الشعبية: جرح 24 مدنيا بين سكان الأحياء المحررة من ماريوبول منذ الجمعة

وأضاف باسورين في بيان نشرته قناة قوات الجمهورية في "تيليغرام" اليوم السبت، أن التشكيلات الأوكرانية في المنطقة خسرت 34 من عناصرها، فيما ألقى 12 عسكريا أوكرانيا أسلحتهم طوعا ووقفوا إلى جانب جمهورية دونيتسك.

وكشف أن 132 بلدة من بلدات الجمهورية تم تحريرها في عمليات مشتركة مع الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا