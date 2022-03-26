دونيتسك الشعبية: جرح 24 مدنيا بين سكان الأحياء المحررة من ماريوبول منذ الجمعة

أعلن مسؤول في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، عن جرح 24 مدنيا بينهم 4 أطفال من سكان الأحياء المحررة سابقا في مدينة ماريوبول جنوب الجمهورية.

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وقال متحدث باسم بعثة دونيتسك لدى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار على خط التماس في دونباس، نقلا عن وزارة الصحة في الجمهورية، إن 24 مدنيا بينهم 3 أطفال أصيبوا بجروح في الجزء المحرر سابقا من ماريوبول" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة بـ 220 قذيفة خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى تضرر 12 منزلا سكنيا في مدينة دونيتسك و8 منشآت تابعة للبنية التحتية المدنية.

فيما جاء في بيان لمركز قيادة الدفاع الإقليمي في الجمهورية أن 77 مدنيا جرحوا جراء قصف أراضي "دونيتسك الشعبية" من قبل القوات الأوكرانية، بينهم 72 من سكان المناطق المحررة سابقا.

المصدر: "نوفوستي"