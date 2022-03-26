الجيش الأوكراني يقصف بالقذائف الصاروخية بلدة ياسينوفاتايا

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، إن الجيش الأوكراني استخدم في قصف بلدة ياسينوفاتايا، راجمات صواريخ من طراز "غراد".

وأضافت الممثلية في بيانها اليوم: "تم في الساعة 08:30 (يتوافق مع توقيت موسكو)، تسجيل قصف بقذائف صاروخية من جانب القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه بلدتي أفدييفكا وياسينوفاتايا: وتم خلال ذلك إطلاق 15 صاروخا من طراز بي إم 21 غراد".

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في وقت سابق، ذكرت الممثلية أن الجيش الأوكراني أطلق في الساعة الخامسة و55 دقيقة 40 صاروخا من طراز غراد على ياسينوفاتايا.

المصدر: تاس