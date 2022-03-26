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الجيش الأوكراني يقصف بالقذائف الصاروخية بلدة ياسينوفاتايا

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الجيش الأوكراني يقصف بالقذائف الصاروخية بلدة ياسينوفاتايا
Sputnik
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قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، إن الجيش الأوكراني استخدم في قصف بلدة ياسينوفاتايا، راجمات صواريخ من طراز "غراد".

وأضافت الممثلية في بيانها اليوم: "تم في الساعة 08:30 (يتوافق مع توقيت موسكو)، تسجيل قصف بقذائف صاروخية من جانب القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه بلدتي أفدييفكا وياسينوفاتايا: وتم خلال ذلك إطلاق 15 صاروخا من طراز بي إم 21 غراد".

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في وقت سابق، ذكرت الممثلية أن الجيش الأوكراني أطلق في الساعة الخامسة و55 دقيقة 40 صاروخا من طراز غراد على ياسينوفاتايا.

المصدر: تاس

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