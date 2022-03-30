"التايمز": جونسون يريد تزويد أوكرانيا بأسلحة "أكثر فتكا"

نقلت صحيفة "التايمز" عن مصادر، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ مجلس الوزراء أنه يريد تزويد أوكرانيا بأسلحة "أكثر فتكا".

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وبحسب الصحيفة، لم يحدد جونسون نوع الأسلحة التي يمكن أن تزود لندن بها كييف، فيما ذكر مصدر في الدوائر الدفاعية للصحيفة أن أوكرانيا بحاجة إلى "قوة نيران بعيدة المدى"، بما في ذلك المدفعية الثقيلة.

بالعلاقة مع هذا الأمر، علقت الصحيفة قائلة إن مثل هذه الأسلحة تتطلب تدريبا إضافيا، وتخشى الحكومة البريطانية أيضا من حدوث تصعيد.

وتشير الصحيفة إلى أن "أنظمة العيارات الأكبر" تتطلب تدريب جنود أوكرانيين في البلدان المجاورة.

وتلفت "التايمز" إلى أن أحد خيارات التوريد يتمثل في نظام المدفعية ذاتية الدفع "أس-90 فيكرز"، إلا أنه يشار مع ذلك إلى أن هذه الأنظمة قديمة بالفعل، في حين أن "أنظمة المدفعية ذات العيار الأكبر" ستتطلب تدريب الجنود الأوكرانيين في البلدان المجاورة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق بأن توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا من قبل الغرب أمر غير مسؤول، وتوزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية.

ومن جانبه، أكد في وقت سابق، سيرغي رودسكوي، رئيس قسم العمليات الرئيس في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة خطأ، فهو يزيد الخسائر، لكنه لن يؤثر على نتيجة العملية.

المصدر: نوفوستي