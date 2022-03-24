بيسكوف: بوريس جونسون الأكثر لهاثا في سباق معاداة روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الغرب الجماعي المناهض لروسيا قد ارتكب بالفعل جميع الأخطاء التي لم يكن من المفترض ارتكابها.

وأضاف بيسكوف، عندما طلب منه التعليق على كلام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أعلن أن الرئيس الروسي تجاوز "الخط الأحمر"، أن جونسون هو أنشط المشاركين في السباق المناهض لروسيا، لكن لن ذلك لن يمنحه الفوز الأولمبي بل سيجره إلى طريق مسدود في السياسة الخارجية.

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وتابع بيسكوف القول: "أما بالنسبة للسيد جونسون، فنرى أنه أكثر المشاركين نشاطا في السباق المعادي لروسيا. ولكن هذا السباق لن يجلب الفوز الأولمبي لأحد، بل على على النقيض من ذلك، سيؤدي إلى طريق مسدود في السياسة الخارجية".

المصدر: وكالات