شهدت مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية، اليوم الأربعاء، مراسم إعادة إيقاد "الشعلة الخالدة" على المقبرة الجماعية التذكارية، وذلك بعد إخماد دام عدة سنوات.

وفي تصريح صحفي أكدت المغنية الروسية يوليا تشيتشيرينا التي أوقدت بيدها "الشعلة الخالدة" إحياء لذكرى جنود الجيش الأحمر الذين سقطوا في المعارك ضد الاحتلال الألماني خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، أن المراسم نفسها ستشهدها مدن أخرى في أوكرانيا مع تقدم العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

وأشارت تشيتشيرينا إلى أن سكان المدينة صار بإمكانهم الآن حمل "شريط القديس جاورجيوس وغيره من رموز رموز المجد العسكري السوفيتي، والاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية دون أن يخشوا تعرضهم لعنف القوميين الأوكرانيين المتطرفين.

وأشارت المغنية إلى أن الشعلة التذكارية تم إطفاؤها في المدينة قبل حوالي 7 سنوات، بل ولم بعد بعض السكان يتذكرون وجودها في مجمع "المقبرة الجماعية" التذكاري من أصلها.

المصدر: "نوفوستي"