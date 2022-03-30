وزارة الطوارئ الروسية توصل 250 طنا من المساعدات إلى أوكرانيا ودونباس

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء أنها أوصلت 250 طنا من المساعدات إلى أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في إقليم دونباس وأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأورد مصدر في المكتب الإعلامي للوزارة أن القافلة الإنسانية المكونة من 28 شاحنة نقلت للسكان شحنات تضم مواد غذائية ومواد بناء وسلعا ضرورية، إضافة إلى مولدات كهرباء.

وذكر المصدر أن دور موظفي الوزارة لا يقتصر على إيصال المساعدات إلى محتاجيها، بل ويشمل كذلك عملية جمعها "من أجل أبناء الشعب الشقيق".

المصدر: "نوفوستي"