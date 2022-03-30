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وزارة الطوارئ الروسية توصل 250 طنا من المساعدات إلى أوكرانيا ودونباس

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وزارة الطوارئ الروسية توصل 250 طنا من المساعدات إلى أوكرانيا ودونباس
Sputnik Maxim Blinov
شاحنة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء أنها أوصلت 250 طنا من المساعدات إلى أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في إقليم دونباس وأوكرانيا.

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وأورد مصدر في المكتب الإعلامي للوزارة أن القافلة الإنسانية المكونة من 28 شاحنة نقلت للسكان شحنات تضم مواد غذائية ومواد بناء وسلعا ضرورية، إضافة إلى مولدات كهرباء.

وذكر المصدر أن دور موظفي الوزارة لا يقتصر على إيصال المساعدات إلى محتاجيها، بل ويشمل كذلك عملية جمعها "من أجل أبناء الشعب الشقيق".

المصدر: "نوفوستي"

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