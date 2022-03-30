الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إجرائها عملية واسعة النطاق توجت باعتقال عشرات المتهمين بأنهم أنصار منظمة شبابية أوكرانية ذات توجهات نازية في عدد من أقاليم البلاد.

وأكدت الهيئة اليوم الأربعاء أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات ألقت القبض على 60 شخصا من أنصار منظمة "إم كا أو" الأوكرانية الشبابية للنازيين الجدد، مشيرة إلى أن الاعتقالات نفذت في 23 من أقاليم روسيا.

وذكرت الهيئة أن هذه المنظمة أسست من قبل المواطن الأوكراني من مواليد عام 2000 يغور كراسنوف، تحت رقابة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بهدف "ارتكاب أعمال إرهابية وجرائم قتل جماعية وجرائم متطرفة في روسيا".

ولفتت الهيئة إلى أن عناصر الأمن صادروا في مقرات إقامة المعتقلين بندقية صيد وكميات من الذخيرة تمت حيازتها بطريقة غير مشروعة، وأسلحة نارية وبيضاء يدوية الصنع، بالإضافة إلى وسائل اتصال تضم مراسلات الموقوفين مع كراسنوف، وصور وفيديوهات تضم إرشادات بشأن إشراك أنصار جدد في أنشطة المنظمة.

ويأتي ذلك على خلفية مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"