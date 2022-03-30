دول أوروبية ترفض طلب روسيا سداد ثمن غازها بالروبل وموسكو تدعو الجميع إلى "التحلي بالعقلانية"

أعلنت عدد من الدول أوروبية رفضها طلب موسكو الانتقال إلى المدفوعات بالروبل لسداد قيمة واردات الغاز الروسي إليها.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين اليوم الأربعاء أن وزير الأعمال والطاقة والصناعة كواسي كوارتنج بالتعاون مع زملائه "أوضح أنهم لن يدفعوا بالروبل".

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم حكومة بلغاريا لينا بوريسلافوفا بأن بلادها ترفض الطلب الروسي أيضا، مشددة على أن موقف حكومة صوفيا الذي يجري تنسيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي يقضي بضرورة عدم السماح بانتهاك العقود المبرمة التي تنص على أن المدفوعات تأتي إما باليورو أو بالدولار.

من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، أن فيينا لن تدفع أيضا بالروبل مقابل الغاز الروسي، مشيرة إلى أن لدى بلده موقفا مشتركا مع الدول الأوروبية الأخرى بهذا الخصوص.

وكانت المفوضية الأوروبية وممثلون عن عدد من الدول الأوروبية قد طرحوا مواقف مماثلة في الأيام الماضية.

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حوار مع قناة RT، أن روسيا بقرارها لا تخالف العقود المبرمة بل تسعى إلى الدفاع عن مصالحها في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ووصف ريابكوف العقوبات الغربية الأخيرة بأنها "غير مسؤولة وهزت أسس التجارة الدولية والنظام المالي العالمي"، معربا عن أمل موسكو في أن "يتخذ الاتحاد الأوروبي ودول أخرى قرارات صحيحة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن عددا من الدول تخلت فورا عن التزاماتها بموجب عقود مبرمة مع روسيا في كثير من المجالات، مضيفا: "آمل ألا نواجه استمرار هذه الحرب الاقتصادية الشرسة، وأدعو جميع المسؤولين عن صنع القرار في أوروبا اليوم إلى التحلي بالعقلانية".

وأبدى ريابكوف أمل موسكو في التوصل إلى حل وسط يضمن تلبية الطلب الروسي، وتابع: "نحتاج إلى إيجاد حل وسط وآمل أن يحدث ذلك في غضون الأيام القليلة القادمة".

وسبق أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإلزام "الدول غير الصديقة" بسداد ثمن صادرات الغاز الروسي إليها بالروبل.

المصدر: وكالات