قال أندريه بيلتسكي مؤسس فوج "آزوف" الأوكراني، في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن العديد من مقاتلي هذا الفوج هم من القوميين المتطرفين.

وأعلن بيلتسكي أن غالبية مسلحي الفوج، هم "وطنيون، وبينهم الكثير من القوميين المتعصبين".

ويرى أندريه بيلتسكي، الذي كان سابقا من أعضاء البرلمان الأوكراني، أن غالبية الأوكرانيين اليوم أيضا قوميون، ومن بين الأبطال الذين يبجلهم المواطنون، ذكر اسم ستيبان بانديرا الذين تعاون مع النازيين في الحرب العالمية الثانية.

وحسب بيلتسكي، يعتبر "آزوف" بمثابة "العمود الفقري للدفاع عن ماريوبول"، ويوجد في المدينة حوالي 1.5 ألف مقاتل من الفوج.

وقال: "نقوم بدور قيادي في أشد المعارك جدية".

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ووفقا له، يبلغ عدد المقاتلين في هذا الفوج اليوم، "عشرات الآلاف"، ينخرط معظهم في فصائل الدفاع الإقليمي الأوكراني بما في ذلك أكثر من ألف شخص في خاركوف.

وأشار بيلتسكي أيضا إلى أن بين مقاتلي "آزوف"، يمكن العثور ليس فقط على الأوكرانيين، بل وعلى ممثلي القوميات الأخرى.

ويشار إلى أن السلطات الأوكرانية طالما حاولت سابقا إنكار، وجود قوميين متطرفيين، على الرغم من أن روسيا أشارت إلى ذلك مرات كثيرة.

المصدر: نوفوستي